В Калифорнии шесть пожаров уничтожили свыше 1 тыс. построек

Шесть наиболее крупных и опасных природных пожаров в штате Калифорния уничтожили более 1 тыс. построек и угрожают возгоранием еще 25 тыс. Об этом сообщило Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.

Обобщенные данные с 4 декабря ведомство представило на своей странице в Twitter.

CA Wildfire Stats:

Fires: 6

Acres: 175,000

Firefighters: 8,500

Structures Destroyed: 793

Structures Threatened: 25,000

Civilians Evacuated: 90,000

Largest Fire: Thomas Fire at 148,000 acres (over 231 square miles) pic.twitter.com/4J48LFHMcm — CAL FIRE PIO (@CALFIRE_PIO) December 9, 2017

Число жителей Калифорнии, которым пока запрещено вернуться в свои дома из-за стихийного бедствия, составляет 90 тыс. человек.

Ранее сообщалось об эвакуации более 200 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация в округе Вентура и Лос-Анджелесе.

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 4 декабря. Ситуацию усугубляет ветреная и сухая погода.