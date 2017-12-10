Прямой эфир

В Калифорнии шесть пожаров уничтожили свыше 1 тыс. построек

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть наиболее крупных и опасных природных пожаров в штате Калифорния уничтожили более 1 тыс. построек и угрожают возгоранием еще 25 тыс. Об этом сообщило Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.

Обобщенные данные с 4 декабря ведомство представило на своей странице в Twitter.

Число жителей Калифорнии, которым пока запрещено вернуться в свои дома из-за стихийного бедствия, составляет 90 тыс. человек.

Ранее сообщалось об эвакуации более 200 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация в округе Вентура и Лос-Анджелесе.

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 4 декабря. Ситуацию усугубляет ветреная и сухая погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американские власти сообщили о первой жертве пожаров в Калифорнии
МЧС РФ предложило свою помощь в тушении пожаров в Калифорнии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017