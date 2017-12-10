В Калифорнии шесть пожаров уничтожили свыше 1 тыс. построек
Шесть наиболее крупных и опасных природных пожаров в штате Калифорния уничтожили более 1 тыс. построек и угрожают возгоранием еще 25 тыс. Об этом сообщило Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.
Обобщенные данные с 4 декабря ведомство представило на своей странице в Twitter.
Число жителей Калифорнии, которым пока запрещено вернуться в свои дома из-за стихийного бедствия, составляет 90 тыс. человек.
Ранее сообщалось об эвакуации более 200 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация в округе Вентура и Лос-Анджелесе.
Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 4 декабря. Ситуацию усугубляет ветреная и сухая погода.