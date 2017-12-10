Траур объявлен в Якутии после ДТП с 9 погибшими

Следователи изучают обстоятельства смертельной аварии на трассе «Колыма». На плохо освещенной дороге лоб в лоб столкнулись микроавтобус и КАМАЗ. Водитель пассажирского УАЗика выехал на встречную полосу .

От сильного удара машины загорелись, шансов выжить внутри почти не было.

Жертвами аварии стали девять человек, в том числе – двухлетняя девочка. Трое пострадавших в больнице. У выживших многочисленные травмы.

Водитель разбившегося микроавтобуса мог работать, как нелегальный таксист. Возбуждены сразу два уголовных дела, свою проверку проведет и прокуратура.

В Таттинском районе Якутии объявлен трехдневный траур.