Вышла спортивная версия родстера Mazda MX-5 Z-Sport

Японский автопроизводитель Mazda объявил о выходе на рынок обновленной версии своего родстера с маркировкой Z-Sport.

Продажи спортивного варианта исполнения Mazda MX-5 Z-Sport начнутся 1 марта 2018 года.

В отличие от предшественника новинка будет укомплектована тканевой крышей цвета спелой вишни, 17-дюймовыми колесными дисками в черном цвете и раскраской кузова в оттенке Machine Grey Metallic.

Автомобиль будет произведен для Великобритании тиражом в 300 единиц.