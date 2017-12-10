Прямой эфир

Вышла спортивная версия родстера Mazda MX-5 Z-Sport

0
Фото: Global Look Press/Roger Murmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский автопроизводитель Mazda объявил о выходе на рынок обновленной версии своего родстера с маркировкой Z-Sport.

Продажи спортивного варианта исполнения Mazda MX-5 Z-Sport начнутся 1 марта 2018 года.

В отличие от предшественника новинка будет укомплектована тканевой крышей цвета спелой вишни, 17-дюймовыми колесными дисками в черном цвете и раскраской кузова в оттенке Machine Grey Metallic.

Автомобиль будет произведен для Великобритании тиражом в 300 единиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Токио показали концепт нового поколения Mazda 3
Toyota возродит флагманский спорткар Supra под новым брендом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017