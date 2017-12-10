«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в центральном матче Серии А

Ничьей закончилась игра между «Ювентусом» и «Интером» в 16-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила в Турине.

По итогам этого матча «Интер» набрал 40 очков и занимает первое место в таблице.

У «Наполи», которая идет следом, на два балла меньше и одна игра в запасе. На третьем месте «Ювентус» с 38 очками.

17 декабря «Ювентус» на выезде встретится «Болоньей», а «Интер» днем ранее примет «Удинезе», отмечает «Газета.ру».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter