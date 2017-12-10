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Фильм «Нелюбовь» удостоен премии Европейской киноакадемии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева завоевал сразу две награды Европейской киноакадемии.

На церемонии в Берлине российская картина была удостоена премии за лучшую музыку и лучшую операторскую работу (Михаил Кричман).

Кроме того, почетную награду европейского «Оскара» за творческий вклад в развитие кинематографа получил российский режиссер Александр Сокуров.

Главным триумфатором церемонии награждения Европейской киноакадемии стала картина шведского режиссера Рубена Эстлунда — «Квадрат». Лента признана лучшим европейским фильмом, получила награду за режиссуру, сценарий, мужскую роль, а также работу художника.

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