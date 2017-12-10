Несколько музеев откроют на железнодорожных станциях Брянской области

На железнодорожных станциях Брянской области появятся музеи. Цель проекта — рассказать пассажирам о регионе и его знаменитых уроженцах. Например, зал ожидания в Красном Роге выполнен в стиле XIX века. На стенах изображены герои произведений уроженца Алексея Толстого. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

На станции Выгоничи можно увидеть мемориал «Взрыв голубого моста», который установили по инициативе ветеранов РЖД. В Жуковке смонтируют экспозицию, посвященную поэту Федору Тютчеву.

На станции в Дубровке планируется создать музей промышленника Петра Губонина, который продолжил в XIX веке ж/д ветку от Орла, через Брянск в Витебск. Все проекты готовят совместно железнодорожники и областное правительство.

Первая железная дорога в Брянском крае была построена в 1868 году. Она пролегла от Орла через Карачев–Брянск–Смоленск–Витебск и повлияла на экономическое и общероссийское развитие Брянщины, Брянск–Гомель (Полесская), была введена в действие в 1887 году.