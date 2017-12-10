В Москве стартовал маштабный тест на знание истории России

В Москве стартовал тест на знание истории России. Масштабную акцию приурочили ко Дню героев Отечества.

Главная площадка теста расположилась в здании Госдумы.

Глубокое знание истории помогает ориентироваться в настоящем и предсказывать будущее. Не менее важно и умение анализировать прошлое, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Плохое знание отечественной истории – на руку Западу. США и страны Европы активно переписывают историю, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В этом году тест на знание истории проходит в третий раз. В России и 30 странах мира открылись более 7 тыс. площадок.

Пройти тест можно и в Сети.