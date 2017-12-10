Ливан призвал возродить единую арабскую политику в ответ на действия США

Глава МИД Ливана Джубран Басиль заявил, что арабским странам необходимо принять сдерживающие меры в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля.

По его словам, необходимо «возродить единую арабскую политику», «начиная с дипломатических мер, продолжая политическими и заканчивая экономическими и финансовыми санкциями», передает «РИА Новости».

Другим шагом, по его словам, должны стать усилия по признанию Палестины полноценным членом ООН.

Напомним, президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. За решением Трампа последовало обострение ситуации в регионе.