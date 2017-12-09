Строительство нового Мурманского порта завершится к 2020 году

Минтранс установил финальные сроки для строителей Мурманского транспортного узла (МТУ). Заработать в полную силу порт должен к 2020 году, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Он отметил, что по количеству сделанных работ в МТУ «пройдена треть пути». На данный момент железная дорога выведена к новым районам на западном берегу Кольской губы.

«После этого в силу бюджетных ограничений вынуждены были притормозить. Но за счет новых инструментов финансирования, предложенных президентом, сейчас мы постараемся наверстать сроки строительства порта», — цитирует министра «РЖД-партнер».

Мурманск является ключевым центром перевалки угля, нефти, рыбы, металлов и других грузов из европейской части России.

МТУ должен стать главными воротами для Северного морского пути в Азию. По словам Соколова, этот проект имеет большой инвестиционный интерес и призван раскрыть транзитный экспортный потенциал нашей страны.