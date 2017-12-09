Правоохранители установили личности ликвидированных в Ставрополе боевиков

Правоохранительные органы установили личности ликвидированных в Ставрополе боевиков. Это уроженцы Чечни, Дагестана и Ставрополя.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», они планировали теракты в новогодние праздники.

Контртеррористическая операция была проведена в центральной части Ставрополя в ночь с 8 на 9 декабря.

В ходе операции произошла перестрелка между преступниками и силовиками, были ликвидированы трое боевиков. В доме, где укрывались бандиты, прогремел взрыв.