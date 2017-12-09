Армия Израиля наказала военного за взятые у палестинца фрукты

Командование израильской армии наказало военнослужащего, который взял несколько фруктов с лотка палестинского торговца.

Солдат участвовал в подавлении беспорядков в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Увидев бесхозный прилавок с фруктами, он решил взять немного товара и поделиться с коллегами, однако местные жители успели заснять его на камеру.

Видео, которое распространили в интернете, заметили и в израильской армии.

«По итогам расследования инцидента командир был отстранен от исполнения обязанностей и наказан», — сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Today, during operational activity in Hebron, an IDF commander took fruit from a Palestinian's stand. The IDF does not condone this behavior. The incident was investigated and the commander was suspended from duty and punished — IDF (@IDFSpokesperson) December 9, 2017

Как сообщал ранее портал iz.ru, акции протестов охватили города Западного берега реки Иордан после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.