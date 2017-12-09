Армия Израиля наказала военного за взятые у палестинца фрукты
Командование израильской армии наказало военнослужащего, который взял несколько фруктов с лотка палестинского торговца.
Солдат участвовал в подавлении беспорядков в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Увидев бесхозный прилавок с фруктами, он решил взять немного товара и поделиться с коллегами, однако местные жители успели заснять его на камеру.
Видео, которое распространили в интернете, заметили и в израильской армии.
«По итогам расследования инцидента командир был отстранен от исполнения обязанностей и наказан», — сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.
Как сообщал ранее портал iz.ru, акции протестов охватили города Западного берега реки Иордан после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.