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Доверие жителей ФРГ к США резко упало

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Фото: Global Look Press/Petra Wallner
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В Германии доверие местных жителей к США катастрофически упало. Такой вывод следует из периодического социологического исследования ARD-Deutschland-Trend.

В 2008 году четыре из пяти немцев всецело доверяли американцам. В 2013-м способных положиться на США стало 60%. По данным последнего опроса, Вашингтону доверяют лишь 25% жителей страны.

Недоверчивое отношение немцев объясняется политикой президента Дональда Трампа, пишет Bild.

На первом месте рейтинга доверия — Франция, на втором — Великобритания. Соседям доверяют 93% немцев, а туманному Альбиону — 62%.

Россия немного прибавила в глазах германцев по сравнению с США — Москве доверяют 28% участников опроса.

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