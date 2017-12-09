Прокуратура США отказалась обвинить в домогательствах дирижера Ливайна

Прокуратура США отказалась заводить уголовное дело в отношении дирижера Джеймса Ливайна, которого ранее заподозрили в домогательствах.

Правоохранители штата Иллинойс объяснили свое решение тем, что потерпевший, имя которого не разглашается, на момент якобы домогательств был в возрасте 16 лет, что позволяло вступать в половые отношения без согласия родителей, сообщает ТАСС.

Дело в том, что в заявлении пострадавший указал, что дирижер Джеймс Ливайн впервые начал приставать к нему в 1985 году. Дирижеру тогда было 42 года, обвинителю — 16 лет. В то время возраст, с которого мужчина или женщина были вправе давать согласие на вступление в половые отношения, составлял как раз 16 лет. Позднее власти штата подняли этот возрастной ценз до 18 лет.

74-летний Джеймс Ливайн является одним из самых известных и заслуженных дирижеров США, а также обладателем 10 наград «Грэмми».