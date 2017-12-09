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Подростка ранили ножом на мастер-классе по боевому искусству в Коми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В одной из школ Сыктывкара при проведении мастер-класса по боевому искусству был ранен 17-летний подросток. По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в школе, располагающейся в Эжвинском районе города. Подросток был госпитализирован в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев инцидента.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установят, были ли соблюдены правила безопасности при проведении мастер-класса. Будет дана оценка действиям руководства учебного заведения.

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