Пожар на складе боеприпасов произошел в Болгарии

В здании склада боеприпасов жандармерии в болгарском городе Бургас произошло возгорание. Об этом сообщает местное МВД.

Пламя разгорелось в помещении общей площадью 700 кв. м. В здании находятся тренировочные залы.

Информации о воспламенении взрывчатых боеприпасов на данный момент нет, как и данных о пострадавших.

На месте событий работают пять пожарных отрядов и сотрудники полиции, передает телеканал Nova.

Отмечается, что загоревшееся здание находится вблизи от жилых домов.