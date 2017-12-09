В Италии автомобиль въехал в пешеходов на рождественской ярмарке

Автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре итальянского города Сондрио. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в районе центральной площади Гарибальди, где находится рождественский рынок, сообщает Rai News.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota Yaris, попытался скрыться с места аварии, однако был задержан полицейскими и доставлен в участок. Издание отмечает, что водителем оказался гражданин Италии, который, вероятнее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал портал iz.ru, в середине ноября Госдепартамент США заявил о высокой вероятности новых терактов в Европе в рождественские праздники. Американцам посоветовали быть осторожнее, не терять бдительности во время путешествия по Европе и быть внимательнее во время праздничных мероприятий в местах большого скопления людей.