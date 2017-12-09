Водитель насмерть сбил пешехода на юге Москвы
Автомобиль марки Audi насмерть сбил пешехода на юге Москвы.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Бехтерева (район Царицыно). Водитель скрылся с места ДТП.
В пресс-службе УГИБДД России эту информацию подтвердили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В столице объявлен план «Перехват».
Тем временем телеканал РЕН ТВ сообщил, что автомобиль марки Audi горит в нескольких кварталах от места происшествия. О связи между инцидентами пока неизвестно.