Водитель насмерть сбил пешехода на юге Москвы

Автомобиль марки Audi насмерть сбил пешехода на юге Москвы.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Бехтерева (район Царицыно). Водитель скрылся с места ДТП.

В пресс-службе УГИБДД России эту информацию подтвердили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В столице объявлен план «Перехват».

Тем временем телеканал РЕН ТВ сообщил, что автомобиль марки Audi горит в нескольких кварталах от места происшествия. О связи между инцидентами пока неизвестно.