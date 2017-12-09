США продолжат борьбу с терроризмом в Ираке после освобождения страны

США пообещали содействовать дальнейшей борьбе с террористами на территории Ирака и после освобождения страны.

«Соединенные Штаты вместе с правительством Ирака подчеркивают, что его освобождение не означает завершения там борьбы с терроризмом, даже против ИГ (запрещено в РФ)», — говорится в официальном сообщении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, Пентагон и международная контртеррористическая коалиция продолжат помогать вооруженным силам и службам безопасности Ирака.

Представитель Госдепа уточнила, что с начала контртеррористической операции в Сирии и Ираке США предоставили Багдаду $1,7 млрд на оказание гуманитарной помощи, еще $265 млн — на стабилизацию ситуации и $112 млн — на разминирование.

«Эти усилия помогли обеспечить безопасное и добровольное возвращение домой более 2,7 млн иракцев», — цитирует «РИА Новости» заявление Хизер Науэрт.

Как сообщал iz.ru, иракский премьер Хайдер Аль-Абади заявил о победе военных над ИГ .