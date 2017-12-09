Россиянин Алоян завоевал титул интернационального чемпиона WBA

Российский боксер Михаил Алоян победил никарагуанца Эрмохенеса Кастильо и завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,15 кг.

Поединок проходил в Кемерове. Победа досталась российскому боксеру раздельным решением судей, передает ТАСС.

Эта победа для Алояна стала третьей на профессиональном ринге — россиянин остается непобежденным. В свою очередь, Кастильо потерпел первое поражение в карьере при 12 победах (4 — нокаутом).

Михаил Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг.

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