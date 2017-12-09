Мэр Риги Нил Ушаков переизбран председателем партии «Согласие»

Мэр Риги Нил Ушаков переизбран председателем крупнейшей оппозиционной партии Латвии «Согласие». Голосование прошло в субботу, 9 декабря, на съезде партии.

Должность зампредседателя правления партии занял глава парламентской фракции Янис Урбанович. Он, как и Ушаков, также был переизбран, передает «РИА Новости».

В правление партии, состав которого был увеличен, вошли Борис Цилевич, Сергей Долгополов, Валерий Агешин, Айвар Бергерс, Виталий Орлов, Игорь Пименов, Зента Третьяк, Александр Саковский, Андрей Элксниньш, Иван Рыбаков, Максим Толстой, Сандрис Бергманис, Михаил Каменецкий, Андрис Морозов, Никита Никифоров, Андрей Козлов, Сергей Потапкин, Анна Владова и Ивар Зариньш.

«Согласие» — крупнейшая оппозиционная партия Латвии. Ее в основном поддерживает русскоязычное население страны. Нил Ушаков, руководящий Ригой с 2009 года, является первым русским мэром столицы Латвии.