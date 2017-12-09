СКР не против участия конькобежцев в Олимпиаде-2018

Союз конькобежцев России (СКР) не возражает против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Решение должны принять сами конькобежцы, заявил президент СКР Алексей Кравцов.

«Мы сразу сделали заявление, что считаем, что выступать под олимпийским флагом или нет, должны решать сами спортсмены», — приводит слова Кравцова агентство «Р-Спорт».

Он отметил, что в настоящий момент российские спортсмены борются за путевки на ОИ-2018 на этапе Кубка мира, который проходит в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане в 2018 году. Соответствующее решение принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). Участие в Играх под нейтральным флагом смогут отдельные российские атлеты.

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