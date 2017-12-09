Причину неприятного запаха в Москве установят в течение двух дней

Источник неприятного запаха в воздухе Москвы будет установлен в течение двух суток. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что исследованием проб воздуха в Москве и Московской области занимаются более 40 специализированных лабораторий, и подчеркнул, что ситуация находится на контроле мэра столицы Сергея Собянина.

«Ситуация изучается не только в Москве, но и в Московской области. Еще раз подчеркиваю, что ни промышленные, ни коммунальные предприятия выбросов не делали», — заявил Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Как сообщал портал iz.ru, Бирюков ранее заявил о создании по поручению мэра специальной группы по мониторингу ситуации с неприятным запахом в Москве.

Жалобы о неприятном запахе начали поступать от жителей Москвы в пятницу, 8 декабря. После этого Роспотребнадзор инициировал проверку содержания в воздухе вредных веществ.