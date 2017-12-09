Куба восстановила обмен SMS с США

Кубинская национальная телекоммуникационная компания Etecsa вернула возможность отправлять текстовые сообщения в США.

Стоимость одного сообщения составит 0,6 сентаво кубинского конвертируемого песо (CUC, равен по стоимости $1 США). Кроме того, можно отправлять сообщения и в другие страны.

Как сообщают местные СМИ, многие кубинцы используют мобильные приложения Cuballama и CubaMessenger, чтобы связываться со своими родственниками в США.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.