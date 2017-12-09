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Швед впервые в карьере признан самым ценным игроком тура Евролиги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Баскетболист подмосковных «Химок» признан самым ценным игроком 11-го тура Евролиги. Благодаря усилиям спортсмена российский клуб одержал победу над «Миланом» со счетом 77:71.

Атакующий защитник набрал 29 очков за матч, что является его личным рекордом по результативности. Коэффициент полезности Шведа составил 35 баллов, передает ТАСС.

Швед принимал участие во всех 11 матчах Евролиги в текущем сезоне. В среднем за игру россиянин набирал 20,9 очка. Он находится на втором месте в бомбардирской гонке.

«Химки» в текущем розыгрыше Евролиги одержали семь побед и потерпели четыре поражения. Российская команда занимает шестое место в турнирной таблице. В следующую стадию турнира выходят первые восемь команд.

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