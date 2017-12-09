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Звание Героя России за 25 лет присвоили почти 640 военнослужащим

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Звание Героя Российской Федерации за 25 лет со дня его учреждения было присвоено 637 военным, 76 из которых продолжают службу в настоящее время.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ по случаю отмечающегося в России 9 декабря Дня Героев Отечества.

Отмечается, что среди удостоившихся звания не только участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время.

День Геров Отечества был учрежден в феврале 2007 года. Он отмечается ежегодно 9 декабря. Дата приурочена к отмечавшемуся в Российской империи Дню Георгиевских кавалеров.

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