Жители Тайваня выбрали «смутный» словом года

Жители китайского острова Тайвань выбрали иероглиф, означающий «неопределенный, смутный», в качестве ключевого слова 2017 года.

В голосовании приняли участие более 90 тыс. человек. Они выбирали между 52 иероглифами. Каждый седьмой участник остановил свой выбор на слове «смутный».

В первую пятерку по популярности также вошли иероглифы, означающие «труд», «беспокойство», «хаос» и «пустота», передает ТАСС.

«Судя по всему, население Тайваня испытывает беспокойство за собственное будущее», — приводит агентство слова председателя совета директоров культурно-художественного фонда CTBC Фэн Цитая.