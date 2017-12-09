Прямой эфир

Жители Тайваня выбрали «смутный» словом года

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Chen Yehua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители китайского острова Тайвань выбрали иероглиф, означающий «неопределенный, смутный», в качестве ключевого слова 2017 года. 

В голосовании приняли участие более 90 тыс. человек. Они выбирали между 52 иероглифами. Каждый седьмой участник остановил свой выбор на слове «смутный».

В первую пятерку по популярности также вошли иероглифы, означающие «труд», «беспокойство», «хаос» и «пустота», передает ТАСС

«Судя по всему, население Тайваня испытывает беспокойство за собственное будущее», — приводит агентство слова председателя совета директоров культурно-художественного фонда CTBC Фэн Цитая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп во время выступления перепутал слова «откровение» и «революция»
Названо слово года по версии американского словаря Dictionary

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017