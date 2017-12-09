Сбившая школьницу жительница Удмуртии получила 1,5 года колонии

Местная жительница, которая в нетрезвом виде сбила 11-летнюю школьницу и причинила ребенку тяжкий вред здоровью, получила 1,5 года колонии-поселения, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Камбарский районный суд признал виновной в пьяном вождении, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью женщину, которая в августе 2017 года сбила 11-летнюю девочку на крыльце магазина на улице Декабристов в городе Камбарка, сообщает ИА «Сусанин».

В результате аварии ребенок получил черепно-мозговую травму и тяжелый открытый перелом правого бедра и голени. Врачи не смогли спасти девочке ногу и ее пришлось ампутировать. В ходе предварительного следствия женщина возместила семье пострадавшей моральный вред в размере 50 тыс. рублей и полностью признала свою вину. Также суд дополнительно взыскал с подсудимой 250 тыс. рублей.