Ушел из жизни Леонид Сергеевич Броневой. Большая потеря для отечественного театра и кино. Не могу сказать, что мы с ним были очень близки за годы моей работы в «Ленкоме». Человек он был непростой, можно даже сказать, что сложный, но стопроцентно преданный искусству.

Какая первая мысль возникает, когда мы слышим о Леониде Броневом? Что это Мюллер из «Семнадцати мгновений весны». Что еще вспоминается? Фильм «Покровские ворота». В этом была его гениальность, но и проблема, ведь это не единственные его удачные работы . На самом деле им было сыграно огромное количеств потрясающих ролей — не только театральных, но и кинематографических, которые были ничуть не хуже вышеупомянутых.

Можно вспомнить фильмы «Простые вещи», «Тот самый Мюнхгаузен»... Хотелось бы, конечно, чтобы они тоже дошли до как можно большего количества зрителей. Из его театральных работ обычно называют последние — «Женитьбу», «Королевские игры», в которых он долго играл, «День опричника», где у него был потрясающий Крутицкий. А еще он исполнил вроде бы маленькую, но яркую и запоминающуюся роль Потапыча в «Игроке».

Леонид Сергеевич обладал потрясающим чувством юмора. Причем иногда он шутил так, что на самом деле он не шутил. Но в глубине души все же шутил — вот так вот все завернуто. И если кто-то понимал эту шутку, это было здорово. А еще он всегда удивительно обаятельно смеялся.

В «Королевских играх» у нас с Леонидом Сергеевичем однажды родилась шутка. Мы с ним «дописали» пьесу буквально на две фразы. В одном из спектаклей он задал мне неожиданный вопрос, дублируя фразу из пьесы, обращенную к другому персонажу. И я в какой-то момент ему ответил. Потом это вошло у нас в традицию, и каждый спектакль нами придумывалось что-то новое. Впоследствии, когда я передавал эту работу другому артисту, Леонид Сергеевич ему сказал: «У нас в этом спектакле есть шутка, думаю, ее надо обязательно сохранить и делать дальше, иначе спектакль будет уже по-другому идти».

Самое главное, что судьба не обделила его прекрасными работами и творчеством. Мир его праху. Память о нем сохранится еще на долгие годы.

Автор — актер, заслуженный артист России