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Жириновский высказался за «внезапность» тестирования при учебе

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Проверочные работы в школах и вузах нужно проводить без подготовки, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Если мы будем давать время на подготовку и варианты ответов, шпаргалки, то потеряется ценность такого теста», — заявил политик.

«Это должно быть абсолютно случайно, внезапно, в понедельник», — продолжил парламентарий.

Жириновский вместе с другими депутатами проходит в Госдуме тест на знание отечественной истории. По его мнению, подготовка к тестам вызывает только дополнительный стресс у экзаменуемых, сообщает «РИА Новости».

Ранее, как сообщал iz.ru, лидер ЛДПР предлагал отменить новогодние каникулы, чтобы не дать россиянам злоупетреблять алкоголем. Политик также выступал за запрет ветеринарных лекарств из-за их возможного вреда для человека. 

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