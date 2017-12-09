Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика под Зеленодольском

Два человека получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия в Зеленодольском районе, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Авария произошла на 746-м км федеральной трассы М7 «Волга» 7 декабря в районе 9:40. По предварительным данным, легковой автомобиль Lexus с номерами Чувашской Республики столкнулся с грузовиком Isuzu из Подмосковья, сообщает ИА «Татар-информ».

В результате ДТП два пассажира 31 и 26 лет легкового транспортного средства получили телесные повреждения, с которыми были доставлено в одно из медицинских учреждений поселка Нурлаты. На место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части 154. Обстоятельства аварии уточняются.