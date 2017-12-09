Доставку конструкций для набережной Комсомольска максимально ускорят

Доставку конструкций для берегоукрепительных работ на набережной пообещали максимально ускорить в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в рамках рабочей поездки и инспекции выполняемых работ рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По его словам, первый вагон шел из Самары 26 дней, но удалось сократить срок доставки необходимого материала (трубошпунта) до 15 дней. В планах губернатора стоит задача достичь срока семь дней, ведь набережная — это визитная карточка Комсомольска-на-Амуре, и реализация этого проекта стала приоритетной задачей, сообщает «Хабаровский край сегодня».

На данный момент еще два вагона с 361 т строительного материала находятся в пути. Трубошпунт станет опорой всей набережной и сможет защитить город от большой воды. Для города это совершенно новые технологии, но работы идут по графику, которого Вячеслав Шпорт попросил строго придерживаться.