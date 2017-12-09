Прямой эфир

Доставку конструкций для набережной Комсомольска максимально ускорят

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доставку конструкций для берегоукрепительных работ на набережной пообещали максимально ускорить в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в рамках рабочей поездки и инспекции выполняемых работ рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По его словам, первый вагон шел из Самары 26 дней, но удалось сократить срок доставки необходимого материала (трубошпунта) до 15 дней. В планах губернатора стоит задача достичь срока семь дней, ведь набережная — это визитная карточка Комсомольска-на-Амуре, и реализация этого проекта стала приоритетной задачей, сообщает «Хабаровский край сегодня».

На данный момент еще два вагона с 361 т строительного материала находятся в пути. Трубошпунт станет опорой всей набережной и сможет защитить город от большой воды. Для города это совершенно новые технологии, но работы идут по графику, которого Вячеслав Шпорт попросил строго придерживаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работы по укреплению набережной начнут в Комсомольске-на-Амуре
На набережной Хабаровска началась заливка катка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017