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Тело женщины с огнестрельным ранением обнаружено в подъезде в Москве

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В одном из подъездов жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружен труп женщины. Смерть носила насильственный характер.

Труп женщины с огнестрельным ранением в области груди нашли в субботу, 9 декабря, на лестничной клетке жилого дома по улице Санникова, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по российской столице.

По предварительным данным, погибшей было 30 лет. По данному факту было возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления, ведется поиск лиц, причастных к его совершению.

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