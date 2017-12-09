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Полиция оттеснила сторонников Саакашвили от СИЗО в Киеве

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Фото: ТАСС/Михаил Мельник
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Собравшиеся у здания следственного изолятора сторонники задержанного ранее экс-президента Грузии и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили оттеснены от СИЗО полицией.

Как сообщают «Вести.ру», оттеснить сторонников политика удалось с помощью прибывшего подкрепления полиции. По данным украинских СМИ, автобусы с силовиками и нацгвардейцами проехали к СИЗО.

Также сообщается, что сторонники Саакашвили не оказали сопротивления.

Как сообщал портал iz.ru, ранее сторонники Саакашвили собрались в Аскольдовом переулке перед входом в изолятор на территории главного управления Службы безопасности Украины (СБУ). Демонстранты призвали прийти к киевскому СИЗО.

Вечером в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Саакашвили, его поместили в СИЗО.

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