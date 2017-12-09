Почти 30 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сан-Франциско

29 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса, произошедшего на 101-м шоссе в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния).

Как сообщает издание Mercury News, в результате инцидента четыре человека получили тяжелые ранения. Еще девять имеют травмы средней тяжести. 16 человек пострадали незначительно.

По данным издания, автобус принадлежит частной компании, он перевозил пассажиров на вечеринку в другой части штата.

Место аварии временно перекрыто. Выясняются обстоятельства ДТП.