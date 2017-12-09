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Встреча советников лидеров «нормандской четверки» проходит в Минске

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Фото: Depositphotos/palinchak
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В Минске проходит встреча советников лидеров стран — участниц «нормандского формата».  

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрия Мирончика, встреча проходит в закрытом режиме.

Немногим ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что советники лидеров «нормандской четверки», в числе прочих вопросов, обсудят обмен пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в интервью порталу iz.ru оценил возможность обменять пленных в Донбассе до Нового года.

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