Встреча советников лидеров «нормандской четверки» проходит в Минске

В Минске проходит встреча советников лидеров стран — участниц «нормандского формата».

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрия Мирончика, встреча проходит в закрытом режиме.

Немногим ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что советники лидеров «нормандской четверки», в числе прочих вопросов, обсудят обмен пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в интервью порталу iz.ru оценил возможность обменять пленных в Донбассе до Нового года.