Сокольническую площадь в Москве закрыли для автомобилей

Сокольническую площадь в Москве закрыли для движения автомобилей с 9 декабря из-за строительства станции метро «Стромынка», сообщает мэрия Москвы.

«Изменилась схема организации дорожного движения в районе Сокольнической площади. Это связано со строительством станции метро «Стромынка». Так, для водителей стал недоступен проезд по Сокольнической площади. В связи с этим пришлось по-другому организовать движение на соседних улицах и в переулках», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В сообщении также сказано, что «Стромынка» входит в Третий пересадочный контур от станции «Лефортово» до станции «Стромынка», образуя пересадочный узел со станцией «Сокольники» Сокольнической линии метро Москвы.