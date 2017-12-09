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Сокольническую площадь в Москве закрыли для автомобилей

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Сокольническую площадь в Москве закрыли для движения автомобилей с 9 декабря из-за строительства станции метро «Стромынка», сообщает мэрия Москвы.

«Изменилась схема организации дорожного движения в районе Сокольнической площади. Это связано со строительством станции метро «Стромынка». Так, для водителей стал недоступен проезд по Сокольнической площади. В связи с этим пришлось по-другому организовать движение на соседних улицах и в переулках», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В сообщении также сказано, что «Стромынка» входит в Третий пересадочный контур от станции «Лефортово» до станции «Стромынка», образуя пересадочный узел со станцией «Сокольники» Сокольнической линии метро Москвы.

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