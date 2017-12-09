Глава МИД Китая назвал отношения с РФ основой стабильности в мире

Отношения Китая и России являются основой обеспечения глобального мира, международной стабильности и справедливости, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Российско-китайские отношения уже стали краеугольным камнем в обеспечении международного мира, стабильности, отстаивании справедливости, равенства и взаимовыигрышного сотрудничества», — приводит «РИА Новости» заявление Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что РФ и Китай — крупнейшие страны, которые соседствуют друг с другом. Российско-китайские отношения, по его словам, пережили серьезные потрясения на мировой арене и год от года не только остаются на высочайшем уровне, но и становятся только прочнее.

Глава МИД КНР сказал также, что только в этом году председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин встретились пять раз.