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Дело о ДТП в Якутии с гибелью девяти человек передадут в СК

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Фото: пресс-служба СК РФ/sledcom.ru
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Следственное управление Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) займется расследованием ДТП, в результате которого погибли девять человек и трое пострадали.

В связи с большим количеством жертв прокурор республики Саха решил передать уголовное дело по факту произошедшего из МВД в СК, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Авария произошла вечером 8 декабря на 39-м км федеральной автодороги «Колыма». В результате столкновения транспортные средства «КамАЗ-5320» и УАЗ загорелись.

Установлено, что водитель автомашины УАЗ являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по перевозке пассажиров.

Правоохранители проверят соблюдение законодательства по привлечению к труду водителей транспортных средств, а также требований по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой республики.

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