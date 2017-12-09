Число жертв ДТП с микроавтобусом в Якутии возросло до девяти

Число жертв произошедшего в Якутии ДТП с участием микроавтобуса «УАЗ» и грузового автомобиля «КамАЗ» увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По словам представителя министерства, в результате аварии погиб в том числе двухлетний ребенок. Он отметил, что тела четверых жертв аварии были обнаружены после разбора конструкций сгоревшего «УАЗа».

«Принимаются меры для установления личностей погибших и их родственников», — приводит «РИА Новости» слова своего источника в МЧС.

Ранее сообщалось о шести погибших и троих пострадавших в результате ДТП. Авария произошла в районе поселка Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Автомобили после столкновения загорелись.