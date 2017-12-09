Трамп отказался «защищать от РФ» страны НАТО, которые «не платят»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается защищать страны НАТО, которые не платят за свое присутствие в альянсе. По его словам, он прямо заявил об этом в ходе своего визита в НАТО в этом году, передает «РИА Новости».

«Например, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было — с Россией? Страна не платит, становится агрессивной, и мы оказываемся в Третьей мировой войне за какую-то страну, которая даже не платит», — заявил Трамп перед сторонниками на митинге во Флориде.

В 2014 году на саммите в Уэльсе члены евроатлантического блока подтвердили правило, согласно которому все страны НАТО обязуются тратить не менее 2% от своего ВВП на оборону. На сегодняшний день лишь пять государств достигли этой цели: США (3,61%), Великобритания (2,17%), Польша (2,1%), Греция (2,36%) и Эстония (2,18%).

Такие страны, как Чехия, Словакия, Венгрия, Испания, Дания, Бельгия, Люксембург, Албания и ряд других, тратят на военные цели около 1% от своего ВВП.