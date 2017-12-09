Трое преступников обезврежены при контртеррористической операции в Ставрополе

Силовики обезвредили трех вооруженных преступников в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным службы, боевики планировали совершить террористические атаки «в местах массового пребывания людей», — передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, введенный ранее на части городской территории Ставрополя режим КТО снят.

Ранее портал iz.ru сообщал о проведении в центре Ставрополя контртеррористической операции.

Согласно сообщению ФСБ, она проводилась для предотвращения запланированной боевиками атаки.