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Американские власти сообщили о первой жертве пожаров в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Жительница Калифорнии погибла в ДТП во время эвакуации из-за масштабных лесных пожаров на юге американского штата.

Семидесятилетняя Вирджиния Песола стала первой жертвой пожаров в штате. Она скончалась от травмы головы, отравления дымом и ожогов, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным властей, из-за разгула стихии в Калифорнии эвакуировано более 200 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация в округе Вентура и Лос-Анджелесе.

Лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря. Ситуацию усугубляет ветреная и сухая погода, которая, по прогнозу метеорологов, продлится до воскресенья, 10 декабря. 

Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации.

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