Украина не получит деньги ООН из экстренного фонда

Украина не вошла в список стран, которым Организация Объединенных Наций (ООН) выделит средства на преодоление гуманитарного кризиса.

$100 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН распределит между такими государствами, как: Гаити, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Камерун, Мали, Пакистан, Танзания, Уганда, Филиппины и Эритрея. Украина в этот перечень не попала.

Об этом объявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

В ООН пояснили, что список стран составляли «исходя из индекса рисков и уязвимости» экстренного фонда, который помимо уровня финансирования гуманитарных усилий учитывает еще несколько факторов.

Как сообщал ранее портал iz.ru, Всемирная продовольственная программа ООН прекратит все операции в Донбассе из-за нехватки денег.