Дагестан предложил включить два проекта в госпрограмму поддержки СКФО

Дагестан предложил включить два промышленных проекта в госпрограмму «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (СКФО) на период до 2025 года.

Оба были представлены на бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ!».

Первый проект направлен на реализацию второй очереди завода по производству керамического гранита и плитки «Мараби». Предприятие уже успешно работает в республике. Его общая стоимость более 1,3 млрд рублей.

Второй, направленный на импортозамещение, представляет собой предприятие «Дагэлектроавтомат» по производству низковольтной аппаратуры. Его общая стоимость 201 млн рублей.

Как отметил начальник отдела развития инвестиционной деятельности Агентства по предпринимательству республики Дагестан Эльдар Алиев, это уже состоявшиеся проекты, первые этапы которых реализованы и с которыми можно работать дальше, сообщает ТАСС.

Свои проекты представила также Ингушетия. Это асфальто-битумный завод компании «Кедр», завод алюминиевых сплавов компании «Реал» и торгово-производственный комплекс «Строймаркет». Суммарно их общая стоимость составляет более 1,2 млрд рублей. Некоторые из них уже имеют частные инвестиции.

Вторая бизнес-конференция «Инвестируй в Кавказ!» открылась 8 декабря на территории горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии.