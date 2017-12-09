Прямой эфир

Президент Венесуэлы создал управление по криптовалюте

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Венесуэле создано управление по криптовалюте, его возглавил адвокат Карлос Варгас. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро. 

По его словам, доступ к созданной государством криптовалюте Petro смогут получить все жители страны. 

«Я хочу объявить, что подписал указ о создании управления по криптовалюте Венесуэлы и ее отношении с миром», — приводит «РИА Новости» слова Мадуро. 

Как сообщал портал iz.ru, Мадуро ранее объявил, что намерен усилить экономику страны за счет создания собственной криптовалюты Petro.

По итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в Венесуэле составил 1369%. К концу года, согласно прогнозу экспертов, показатель увеличится до 2000%. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Венесуэле откроется семизвездочный отель
Власти Венесуэлы требуют снятия санкций США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017