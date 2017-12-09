Два человека пропали после крушения судна в Финском заливе
Небольшое судно потерпело крушение в Финском заливе у побережья Хельсинки, два человека пропали без вести.
Сигнал бедствия с лоцманского катера поступил в морскую службу спасения столицы Финляндии вечером 8 декабря.
Предположительно судно опрокинулось к югу от маяка Порвоо в 40 км от суши, где и было обнаружено, сообщается на странице службы в Twitter.
Поисковая операция в районе крушения осложняется тяжелыми погодными условиями. Движение судов в этом районе приостановлено.
Причина произошедшего пока не установлена.