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Два человека пропали после крушения судна в Финском заливе

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Фото: Global Look Press/Dirk Renckhoff
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Небольшое судно потерпело крушение в Финском заливе у побережья Хельсинки, два человека пропали без вести.

Сигнал бедствия с лоцманского катера поступил в морскую службу спасения столицы Финляндии вечером 8 декабря.

Предположительно судно опрокинулось к югу от маяка Порвоо в 40 км от суши, где и было обнаружено, сообщается на странице службы в Twitter.

Поисковая операция в районе крушения осложняется тяжелыми погодными условиями. Движение судов в этом районе приостановлено.

Причина произошедшего пока не установлена.

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