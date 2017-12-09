Два человека пропали после крушения судна в Финском заливе

Небольшое судно потерпело крушение в Финском заливе у побережья Хельсинки, два человека пропали без вести.

Сигнал бедствия с лоцманского катера поступил в морскую службу спасения столицы Финляндии вечером 8 декабря.

Предположительно судно опрокинулось к югу от маяка Порвоо в 40 км от суши, где и было обнаружено, сообщается на странице службы в Twitter.

Kaatuneen luotsiveneen onnettomuuspaikka. Pelastustyöt edelleen käynnissä. pic.twitter.com/1UNNjsHb93 — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) December 8, 2017

Поисковая операция в районе крушения осложняется тяжелыми погодными условиями. Движение судов в этом районе приостановлено.

Причина произошедшего пока не установлена.