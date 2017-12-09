Футбольный матч длиною в сутки пройдет в Калининграде

В Калининграде в честь Всемирного дня футбола пройдет матч, который продлится 24 часа.

Марафон на стадионе «Балтика» начнется в субботу 9 декабря в 11:30 (12:30 мск). Итоги матча подведут на следующий день в 12 часов.

На поле выйдут две команды — «Балтика» и «Калининград-2018», которые объединят около 600 футболистов разного пола, возраста и уровня мастерства. Судить игру будут 36 арбитров.

Прямую трансляцию можно будет смотреть в интернете, сообщается на портале правительства Калининградской области.

Организаторы уже пытались провести 24-часовую игру в Калининграде в июне 2017 года в рамках футбольной недели, приуроченной к заключительным матчам Кубка конфедераций. Однако из-за плохих погодных условий марафон пришлось перенести.