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Движение по Сокольнической площади в Москве закроют на два года

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Москве 9 декабря из-за строительства станции метро «Стромынка» на два года закроется Сокольническая площадь.

Кроме того, изменится движение автомобилей и пассажирского транспорта на прилегающих улицах.

До 31 декабря 2019 года будет организовано одностороннее движение на улицах Старослободская и Сокольническая Слободка в направлении Сокольнического Вала. Такие же изменения произойдут от улицы Сокольнический Вал до улицы Шумкина в направлении Русаковской улицы. Двусторонним движение станет от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

Также с 9 декабря 2017 года поменяются маршруты наземного транспорта. Остановки с Сокольнической площади перенесут на соседние улицы, сообщается на сайте Мосгортранса.

Новая станция «Стромынка» станет участком Третьего пересадочного контура московского метрополитена.

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