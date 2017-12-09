Движение по Сокольнической площади в Москве закроют на два года

В Москве 9 декабря из-за строительства станции метро «Стромынка» на два года закроется Сокольническая площадь.

Кроме того, изменится движение автомобилей и пассажирского транспорта на прилегающих улицах.

До 31 декабря 2019 года будет организовано одностороннее движение на улицах Старослободская и Сокольническая Слободка в направлении Сокольнического Вала. Такие же изменения произойдут от улицы Сокольнический Вал до улицы Шумкина в направлении Русаковской улицы. Двусторонним движение станет от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

Также с 9 декабря 2017 года поменяются маршруты наземного транспорта. Остановки с Сокольнической площади перенесут на соседние улицы, сообщается на сайте Мосгортранса.

Новая станция «Стромынка» станет участком Третьего пересадочного контура московского метрополитена.