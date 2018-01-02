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Олаф Эллер: «Наличие своего клуба в КХЛ было бы прорывом для Дании»

Главный тренер молодежной сборной (U-20) Дании — о встречах с Россией на чемпионатах мира, предстоящем мировом первенстве и работе с Валерием Брагиным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сборная Дании впервые за три года не вышла из группы на чемпионате мира. На проходящем в Баффало турнире команда проиграла все матчи, хотя в последние годы датчане приучили болельщиков к тому, что они неизменно выходят в четвертьфинал.

Долгое время о датском хоккее было известно только то, что именно в национальное первенство этой страны из позднего СССР перебрался один из лидеров «Спартака» и «Химика» тех лет Валерий Брагин. Нынешний главный тренер молодежной сборной России, приведший ее к пяти медалям чемпионата мира, включая золото Баффало-2011, был играющим тренером «Редовре» в 1989-1994 годах. В 1990 году он выиграл золото национального первенства и звание лучшего игрока сезона.

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Однако в нынешнем веке датчане перешли из разряда хоккейных карликов в крепкие представители второго эшелона уровня Швейцарии, Германии и Словакии. Сборная Дании с 2003 года неизменно выступает в элитном дивизионе чемпионатов мира, а в Кельне-2010 и Москве-2016 даже вышла в четвертьфинал. Еще большего прогресса добилась молодежная команда: на трех последних молодежных чемпионатах мира (МЧМ) она доходила до четвертьфинала, обыгрывая Финляндию, Чехию, Швейцарию и на равных играя с Россией.

Достижения датской «молодежки» связаны с работой ее главного тренера Олафа Эллера, игравшего под руководством Брагина в «Редовре». В эксклюзивном интервью «Известиям», данным накануне нынешнего чемпионата мира, 57-летний специалист рассказал о работе с русским коллегой, причинах подъема датского хоккея и возможном недопуске сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане.

 В следующем году Дания впервые проводит у себя дома чемпионат мира. Как это скажется на развитии вашего хоккея?

— Уверен, что еще больше болельщиков проникнется игрой, а в хоккейные школы дети пойдут более массово. Увидеть вживую игру лучших игроков России, Канады, Швеции, Финляндии, США и Чехии — всегда большое подспорье. Надеюсь, все страны привезут сильные составы. Особенно Россия, у которой сейчас непростое время в связи с антидопинговыми разбирательствами в МОКе. Хочется пожелать вашей команде попасть на Олимпиаду, иначе этот турнир потеряет в зрелищности.

 В ноябре по приглашению Федерации хоккея России (ФХР) вы выступали с докладом на научно-практической конференции «Особенности учебно-тренировочного процесса на начальном этапе подготовки юных хоккеистов». Вас часто зовут на такие мероприятия? 

— Это мой первый опыт в России. Впервые я приезжал в вашу страну несколько лет назад во время чемпионата мира. Для меня гордость — выступать в ФХР, развивающей хоккей в такой великой стране, как ваша, и излагать свое видение развития системы подготовки молодых хоккеистов на примере того, что мы делаем в Дании. Когда четыре года назад я начинал работать главным тренером молодежной сборной, получал помощь в рамках обмена опытом с канадцами. Мы проводили товарищеские матчи с резервными составами их команд. После последнего чемпионата мира получили приглашения из Канады, России, Швеции и Швейцарии провести четыре показательные игры с лучшими их составами. Это говорит о том, что с нами считаются и желают проводить контрольные встречи, проверяя свой уровень. Раньше с этим всё обстояло сложнее — вышеупомянутые канадские команды четыре года назад были слабыми. Теперь мы налаживаем сотрудничество с Россией. Ваша команда, а также Швеция, Чехия и Швейцария пригласили нас на «Турнир пяти наций», что дает нам новые возможности при подготовке. Думаю, это адекватная оценка наших последних достижений.

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 За счет чего Дания стала постоянным участником четвертьфиналов молодежного чемпионата мира?

— Наши хоккеисты существенно улучшили свои индивидуальные игровые качества. В 2008 году мы считали, что хорошо просто присутствовать на МЧМ. В 2013-м, когда я возглавил команду, игроки уже понимали, что успешное выступление дает им новые возможности в плане карьеры. Многие получили хорошие предложения из чемпионата Швеции, а некоторые, включая моих сыновей, — из Канады. Сейчас младший сын Мадс выступает в одном из фарм-клубов «Эдмонтона» в юниорской лиге, а старший Ларс — в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным, Никласом Бекстремом, Ти Джеем О’Ши и Евгением Кузнецовым. До этого он шесть лет был в «Монреале». Играть с такими мастерами — особый опыт. За счет этого у нас в последние годы собрался очень хороший состав. Более опытные приезжают в Данию и объясняют молодым хоккеистам, что они ни в чем не уступают соперникам. Это добавляет уверенности. Удалось по-новому взглянуть на игру сборной. В 2014 году мы вернулись в топ-дивизион МЧМ, и уже на следующий год начали турнир с выигранного у России первого периода со счетом 2:0. Потом дали вашей сборной уйти от поражения и вырвать победу в овертайме (3:2). Но первые 20 минут стали для нас ориентиром, с которым мы стали выходить в следующих матчах. Сейчас у наших игроков достаточно развиты скорость и техника, чтобы противостоять лучшим сборным. Мы это уже демонстрировали во встречах с Россией, Финляндией, Чехией, Швейцарией на последних трех мировых первенствах. Пока только с Канадой и США нам не удается играть на равных.

 На позапрошлом чемпионате мира вы едва не выбили Россию на стадии четвертьфинала. Команда Валерия Брагина сравняла счет за 44 секунды до конца матча и дожала вас лишь в овертайме. Чего тогда не хватило Дании?

— Я выпустил на вбрасывание не тех ребят. Постоянно просматриваю последние две минуты третьего периода — обдумываю, те ли я смены выпускал. Мы могли продержаться до конца, но в одной из атак шайба попала в игрока, очень неудачно для нас отскочила на клюшку Владислава Каменева, который сравнял счет. Отскочи она немного в другую сторону… В таких матчах всегда маленькие детали всё решают. Это самый печальный момент в моей карьере. Для наших болельщиков это сравнимо с разочарованием, которое испытывали советские любители хоккея после поражения их сборной от американских студентов на Олимпиаде-1980 в Лэйк-Плэсиде. При этом должен заметить, что Валерий Брагин и сборная России тоже стали к нам по-другому относиться, более уважительно. В 2016 году в Хельсинки они играли против нас в свой комбинационный хоккей, с множеством передач и контролем шайбы. Спустя год в Торонто они уже были более осторожны, постоянно закрывали среднюю линию, чтобы не позволить нам создавать моменты в их зоне.

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 Какие у вас воспоминания от игр с Валерием Брагиным за «Редовре»?

— Он очень серьезно повлиял на наше отношение к тренировочному процессу. Датские хоккеисты никогда не катались по утрам. Они считали, что должны проводить только вечерние тренировки. Просто толкали ворота с одной половины площадки на другую и верили, что на занятиях нужно работать ногами, наращивая мышцы. Брагин дал нам урок, как правильно тренироваться, вести себя на льду. Еще на выставочных предсезонных матчах Валерий заставлял нас сразу идти в драку после любого инцидента с участием соперников. Это привело к тому, что противники нас боялись, и наши лучшие хоккеисты всегда избегали стычек, могли играть в контроль шайбы и не обращать внимания на внешнее сопротивление. Такая манера была прорывом для чемпионата Дании. Уже позднее остальные команды стали ее применять, что привело к росту уровня борьбы внутри первенства.

 Для вашего хоккея было бы полезно появление датского клуба в КХЛ?

— Это стало бы прорывом и серьезной ступенью для хоккея Дании. Но сейчас у нас нет клубов, которые имели бы достаточно средств, чтобы прийти в КХЛ.

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