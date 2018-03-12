Памяти мастера

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В Москве скончался Олег Табаков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта 2018 года. Ему было 82 года
Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов
С 2000 года артист стал художественным руководителем МХТ им.Чехова, а также основанного им в 1987-м театра под руководством Олега Табакова, известного как «Табакерка»
Фото: РИА Новости/Николай Шестаков
О госпитализации артиста стало известно еще в ноябре 2017 года, в декабре его ввели в искусственную кому, но позднее врачи сообщили, что состояние Олега Табакова стабилизировалось
Фото: ТАСС
На счету Олега Табакова — не только театральные работы, но и десятки ролей в кино. Без него практически невозможно представить советский и российский кинематограф. На фото: артисты Олег Табаков в роли Обломова (слева) и Юрий Богатырев – Штольц в фильме «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», 1978 год
Фото: Global Look Press
Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда» — Олег Табаков в роли Владимира Искремаса, 1969 год
Фото: Lizard Cinema Trade
За роль Вальтера Шелленберга в многосерийном советском телефильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» и активное участие в создании картины Олег Табаков в 1982 году был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени
Фото: Азимут
В 1977 году актер сыграл в культовой ленте Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Фото: ТАСС/Андрей Соловьев
С начала 1970-х годов Олег Табаков также занимался подготовкой молодых артистов. В 1976 году он возглавил Школу-студию МХАТ, где выпустил четыре актерских курса. На фото: Олег Табаков на репетиции с молодыми актерами
Фото: ТАСС
На протяжении почти двух десятилетий Олег Табаков совмещал руководство труппами двух театров, работу со студентами и съемки в кино. В 2005 году он сыграл князя Долгорукого в фильме Филиппа Янковского «Статский советник»
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Вместе с Сергеем Маковецким на церемонии вручения Премии им. Станиславского, 1999 год
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной, декабрь 2000 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Олег Табаков также входил в Совет по культуре и искусству при президенте РФ и возглавлял региональный фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Олег Табаков — заслуженный артист РСФСР, народный артист СССР, лауреат двух Государственных премий и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото: церемония вручения Премии Олега Табакова в 2017 году
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